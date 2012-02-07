〔美股业绩〕可口可乐第四季EPS为0.72美元,净营收为110.4亿

更新版 1-日本热股：东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透2月7日电---美国可口可乐(KO.N)周二宣布:
* 第四季非GAAP每股盈余(EPS)为0.79美元
* 全年全球销量增长5%
* 第四季每股盈余(EPS)为0.72美元
* 第四季中国销量增长10%
* 第四季净营收为110.4亿美元
令据此前汤森路透I/B/E/S,市场预估可口可乐第四季EPS为0.77美元,营收为109.9亿.(完)
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）