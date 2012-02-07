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货币新闻 | 2012年 2月 7日 星期二 20:50 BJT

〔美股业绩〕可口可乐第四季EPS为0.72美元,净营收为110.4亿

路透2月7日电---美国可口可乐(KO.N)周二宣布:

* 第四季非GAAP每股盈余(EPS)为0.79美元

* 全年全球销量增长5%

* 第四季每股盈余(EPS)为0.72美元

* 第四季中国销量增长10%

* 第四季净营收为110.4亿美元

令据此前汤森路透I/B/E/S,市场预估可口可乐第四季EPS为0.77美元,营收为109.9亿.(完)

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