〔表格〕2月4日止当周美国连锁店销售较前周增长1.8%--ICSC/高盛

更新版 1-日本热股：东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透2月7日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,2月4日止当周美国连锁店销售较前周增长1.8%.
当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)
2月4日 516.5 3.5 1.8
1月31日 507.4 3.9 0.1
1月21日 507.0 2.8 -1.4
1月14日 514.0 3.0 0.1 (完)
--编译 王洋;审校 张涛
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）