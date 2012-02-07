〔美股业绩〕可口可乐第四季业绩超预期,着眼于成本削减(更新版)

(新增细节)

* 第四季经调整的EPS为0.79美元,华尔街预估为0.77美元

* 营收为110.4亿美元,华尔街预估为109.9亿

* 计划在2015年底以前节约成本5.50-6.50亿美元

* 股价在盘前上涨

路透纽约2月7日电---美国可口可乐(KO.N)周二公布了好於预期的季报,并宣布了新的成本削减计划.这带动其股价在盘前上涨1%.

可口可乐第四季净利为16.5亿美元,合每股盈余(EPS)0.72美元,低於上年同期的57.7亿美元和2.46美元,不过上年计入了与收购北美瓶装业务相关的一次性收益.

第四季扣除特殊项目後EPS为0.79美元,超越汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估的0.77美元.

营收则增长5%至110.4亿美元,市场的平均预估为109.9亿.

可口可乐还宣布了新的生产力计划,旨在到2015年末时节约5.5-6.5亿美元成本.

可口可乐股价在盘前交易中升至68.54美元,周一在纽约市场收报68.03美元.(完)