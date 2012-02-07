〔美股业绩〕可口可乐第四季业绩超预期,着眼于成本削减(更新版)

更新版 1-日本热股：东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
(新增细节)
* 第四季经调整的EPS为0.79美元,华尔街预估为0.77美元
* 营收为110.4亿美元,华尔街预估为109.9亿
* 计划在2015年底以前节约成本5.50-6.50亿美元
* 股价在盘前上涨
路透纽约2月7日电---美国可口可乐(KO.N)周二公布了好於预期的季报,并宣布了新的成本削减计划.这带动其股价在盘前上涨1%.
可口可乐第四季净利为16.5亿美元,合每股盈余(EPS)0.72美元,低於上年同期的57.7亿美元和2.46美元,不过上年计入了与收购北美瓶装业务相关的一次性收益.
第四季扣除特殊项目後EPS为0.79美元,超越汤森路透I/B/E/S调查的分析师平均预估的0.77美元.
营收则增长5%至110.4亿美元,市场的平均预估为109.9亿.
可口可乐还宣布了新的生产力计划,旨在到2015年末时节约5.5-6.5亿美元成本.
可口可乐股价在盘前交易中升至68.54美元,周一在纽约市场收报68.03美元.(完)
--编译 王洋; 审校 张涛
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）