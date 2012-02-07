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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 21:58 BJT

〔亚洲橡胶〕2月7日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透2月7日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 2月 304.5 28 -- --

* 3月 305.0 102 305.1 6

* 4月 310.0 104 310.3 20

* 5月 314.1 463 314.9 33

* 6月 317.4 761 317.9 334

* 7月 319.1 6008 320.0 1246

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 王洋;审校 张涛

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