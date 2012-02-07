〔美国热股〕沃尔玛盘初微跌,委任Greg Foran为中国区执行长

路透2月7日电---全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周二公布,已经任命该公司高管Greg Foran担任中国区CEO兼总裁,Greg是零售业资深人士,但对中国业务不太熟悉,而他运营的中国业务对沃尔玛具有战略意义,因该公司在这个经济增长最快的国家面临更激烈的竞争.[ID:nCN1373056]