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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 22:39 BJT

〔美国热股〕沃尔玛盘初微跌,委任Greg Foran为中国区执行长

路透2月7日电---全球最大零售商沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)周二公布,已经任命该公司高管Greg Foran担任中国区CEO兼总裁,Greg是零售业资深人士,但对中国业务不太熟悉,而他运营的中国业务对沃尔玛具有战略意义,因该公司在这个经济增长最快的国家面临更激烈的竞争.[ID:nCN1373056]

沃尔玛加拿大分公司另称,将在本会计年度向73个项目投资逾7.50亿美元.

沃尔玛周二盘初跌0.17%,至61.77美元.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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