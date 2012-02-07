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市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 22:38 BJT

〔美国热股〕赛门铁克盘初小跌,黑客索要5万美元换取被窃产品蓝图

路透2月7日电---电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)称,一群黑客期望从该公司索取50,000美元,以换取该公司被窃的旗舰产品蓝图,赛门铁克通过电子邮件称,这是一家未披露名称执法机构的卧底行动.

该公司称,邮件实际上是在黑客和假装是一名赛门铁克雇员的执法机构官员之间传递.

赛门铁克周二盘初跌0.74%,的17.40美元.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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