〔美国热股〕赛门铁克盘初小跌,黑客索要5万美元换取被窃产品蓝图

路透2月7日电---电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)称,一群黑客期望从该公司索取50,000美元,以换取该公司被窃的旗舰产品蓝图,赛门铁克通过电子邮件称,这是一家未披露名称执法机构的卧底行动.