〔标题新闻〕PIMCO执行长称鉴於全球经济形势,投资者应减持股票同时看好黄金和石油等商品

中国基金：全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
PIMCO为太平洋投资管理公司
太平洋投资管理公司执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D72YU]
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
* 勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 * 希腊救助谈判取得进展，令欧元获得喘息之机 * 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 路透东京2月21日 - 欧元周二处于守势，法国总统大选可能会颠覆现状，由此引发的担忧给欧元带来压力。自从去年英国公投退欧和美国选举之后，反建制热潮兴起。 法国公债相对德国公债的利差升高至2012年年底以来最高，之前的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞与竞争对手之间的差距缩小。 欧元兑美元 报1.0614，周一波动不大，部分原因是美国适逢假日休市。该货币对本月迄今累计下挫1.75%。 “每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 法国总统第一轮选举将于4月23日举行，在首轮选举中领先的两位候选人将在5月7日的第二轮选举中一决雌雄。 由于法国社会党的Benoit Hamon与强硬左派竞争对手Jean-Luc Melan
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利