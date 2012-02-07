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债券 | 2012年 2月 7日 星期二 22:28 BJT

〔标题新闻〕PIMCO执行长称鉴於全球经济形势,投资者应减持股票同时看好黄金和石油等商品

PIMCO为太平洋投资管理公司

太平洋投资管理公司执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)

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