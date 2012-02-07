〔美国热股〕可口可乐盘初上涨,冀2020年营收倍增至逾2,000亿美元

更新版 1-日本热股：东芝寻求出售芯片业务多数股权，筹资88亿美元
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透2月7日电---可口可乐(KO.N)全球糖浆分公司董事总经理Jacob Robbins周二称,可口可乐冀望到2020年将净营业收入增长一倍,从2010年的1,000亿美元扩大至逾2,000亿美元.
可口可乐周二盘初上涨0.32%,至68.25美元.(完)
--编译 肖群英;审校 于春红
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路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）