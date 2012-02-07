〔美国热股〕百胜集团盘初上涨约3%,第四季获利高於华尔街预估

路透2月7日电---肯德基母公司百胜集团(Yum Brands)(YUM.N)公布的第四季获利高於华尔街预估,因其中国餐饮店的营收和营业利润加速增长,扶助缓解了其最大市场中国增长放缓的担忧.[ID:nCN1372952]