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债券 | 2012年 2月 8日 星期三 00:39 BJT

〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.140%,投标倍数为4.61

路透华盛顿2月7日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.140%

中值 0.135%

低值 0.120%

投资 0.142%

价格/得标

价格 99.858444

高值得标比率 33.76%

投标倍数 4.61

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 26,001,246,800

总投标 119,786,622,800

竞争性投标得标 25,829,624,000

非竞争性投标得标 171,622,800

FED附加 0

发行细节

发行日 2012/02/09

到期日 2013/02/07

CUSIP码 9127955Z0

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 于春红

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