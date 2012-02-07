〔表格〕美国财政部标售一年期国库券得标利率为0.140%,投标倍数为4.61

中国基金：全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
路透华盛顿2月7日电---美国财政部称,其一年期国库券的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 0.140%
中值 0.135%
低值 0.120%
投资 0.142%
价格/得标
价格 99.858444
高值得标比率 33.76%
投标倍数 4.61
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 26,001,246,800
总投标 119,786,622,800
竞争性投标得标 25,829,624,000
非竞争性投标得标 171,622,800
FED附加 0
发行细节
发行日 2012/02/09
到期日 2013/02/07
CUSIP码 9127955Z0
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
* 勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 * 希腊救助谈判取得进展，令欧元获得喘息之机 * 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 路透东京2月21日 - 欧元周二处于守势，法国总统大选可能会颠覆现状，由此引发的担忧给欧元带来压力。自从去年英国公投退欧和美国选举之后，反建制热潮兴起。 法国公债相对德国公债的利差升高至2012年年底以来最高，之前的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞与竞争对手之间的差距缩小。 欧元兑美元 报1.0614，周一波动不大，部分原因是美国适逢假日休市。该货币对本月迄今累计下挫1.75%。 “每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 法国总统第一轮选举将于4月23日举行，在首轮选举中领先的两位候选人将在5月7日的第二轮选举中一决雌雄。 由于法国社会党的Benoit Hamon与强硬左派竞争对手Jean-Luc Melan
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利