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债券 | 2012年 2月 8日 星期三 01:27 BJT

〔英国债市〕英债期货跌至两个月低点,人们对希腊情势持乐观看法

路透伦敦2月7日电---英国公债期货周二跌至两个月低点,此前投资者转投入高风险资产,因他们乐观地认为希腊接近达成改革方案,以获得新的融资方案.

周一,在希腊错过了获得1,300亿欧元金援所需的改革方案通过截止日後,避险资产上涨.

3月英债期货FLGH2周二收跌50个跳动点,至114.88,距今日稍早触及的两个月低点114.82仅差几个跳动点.

英国10年期公债收益率GB10YT=RR涨5个基点,报2.214%,脱离当日稍早触及的两个月高位2.227%.

英债表现优於德债,10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差当日收窄约4个基点,至25个基点.

"这是出於对希腊情势最终将得到解决的乐观看法,"Lloyds固定收益策略师Eric Wand称.

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]这一消息盖过了今日稍早英国成功标售40亿英镑指标五年期公债GB5YT=RR的重要性.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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