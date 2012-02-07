〔英国债市〕英债期货跌至两个月低点,人们对希腊情势持乐观看法

中国基金：全国社保基金过去16年年化平均收益率为8.4%--副理事长
路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
路透伦敦2月7日电---英国公债期货周二跌至两个月低点,此前投资者转投入高风险资产,因他们乐观地认为希腊接近达成改革方案,以获得新的融资方案.
周一,在希腊错过了获得1,300亿欧元金援所需的改革方案通过截止日後,避险资产上涨.
3月英债期货FLGH2周二收跌50个跳动点,至114.88,距今日稍早触及的两个月低点114.82仅差几个跳动点.
英国10年期公债收益率GB10YT=RR涨5个基点,报2.214%,脱离当日稍早触及的两个月高位2.227%.
英债表现优於德债,10年期英债较可比德债EU10YT=RR收益率差当日收窄约4个基点,至25个基点.
"这是出於对希腊情势最终将得到解决的乐观看法,"Lloyds固定收益策略师Eric Wand称.
希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]这一消息盖过了今日稍早英国成功标售40亿英镑指标五年期公债GB5YT=RR的重要性.(完)
--编译 于春红;审校 李军
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路透北京2月21日 - 中国全国社会保障基金理事会副理事长王忠民周一表示，过去16年全国社保基金年化平均收益率为8.4%。
* 勒庞缩短差距，法国债券遭抛售 * 希腊救助谈判取得进展，令欧元获得喘息之机 * 美联储会议记录是下一个重大关注焦点 路透东京2月21日 - 欧元周二处于守势，法国总统大选可能会颠覆现状，由此引发的担忧给欧元带来压力。自从去年英国公投退欧和美国选举之后，反建制热潮兴起。 法国公债相对德国公债的利差升高至2012年年底以来最高，之前的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞与竞争对手之间的差距缩小。 欧元兑美元 报1.0614，周一波动不大，部分原因是美国适逢假日休市。该货币对本月迄今累计下挫1.75%。 “每个人都从去年的重大意外中吸取了教训。人们可能不愿承担太大风险。鉴于距离选举还有一段时间，欧元可能进一步承压，”三井住友信托银行市场策略师Ayako Sera表示。 法国总统第一轮选举将于4月23日举行，在首轮选举中领先的两位候选人将在5月7日的第二轮选举中一决雌雄。 由于法国社会党的Benoit Hamon与强硬左派竞争对手Jean-Luc Melan
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/21 美国 发售两年期公债 2/21 英国 标售票息1½%、2026年到期公债 2/21 日本 增强流动性标售 2/21 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 2/22 美国 发售两年期浮息债券 2/22 美国 发售五年期公债 2/22 德国 标售30年期联邦债券 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利