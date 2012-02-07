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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 01:12 BJT

〔EIA月报〕EIA调升今明两年全球石油需求增长预估

路透华盛顿2月7日电---美国能源资料协会(EIA)周二调升2012年全球石油日需求增长预估5万桶,至同比增长132万桶.

EIA在月报中亦调高2013年全球石油日需求增长预估2万桶,至同比上升149万桶.(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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