〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至12周高位,受希腊援助乐观情绪提振

台湾债市：10年券发行前交易殖利率早盘走扬，标债在即多单先行出场
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
* 英镑兑美元升至11月中旬以来最高水准
* 希腊有望达成援助协议提振较高风险资产
* 英镑兑欧元下滑
* 英国央行料於周四推出更多QE举措,恐令英镑承压
路透伦敦2月7日电---英镑兑美元周二升至12周高位,追随较高风险货币的普遍涨势,因市场预期希腊有望获得第二批援助并避免无序违约.
英镑兑美元GBP=D4升0.5%,至1.5903美元的高位,为去年11月中旬以来的最高水平,超越2月1日触及的高位1.5884.
但英镑兑走强的欧元下滑,此前希腊官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]
欧元兑英镑EURGBP=D4盘中触及一周来最高位0.8252英镑,扬升0.5%至0.8340英镑,远高於周一触及的约三周低位0.8264英镑.
尽管市场密切关注希腊情势发展,分析师称,鉴於英国料将在周四宣布进一步的货币刺激措施,英镑在本周稍晚或将承压.
美元也承压走低,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在向国会作证时维持谨慎语调,并未提及上周五公布的异常强劲的美国就业数据.[ID:nCN8516321]
"似乎希腊谈判正接近达成协议,此外贝南克重申上周发出的讯息,即美国利率将长期维持低位,"摩根大通私营银行外汇策略师Audrey Childe-Freeman称."这是欧元/美元走高和欧元/英镑跟随上扬的原因."
在本周稍晚,市场关注焦点将转向周四举行的英国央行政策会议,届时英国央行将根据量化宽松计画,向趋疲的国内经济进一步挹注500亿英镑流动性.
尽管上周的英国采购经理调查表明企业活动正在回升,英国零售业联盟(BRC)周二公布调查显示,英国1月零售销售创1995年有记录以来同期第二差表现,预示英国经济依然存在诸多问题.[ID:nCN1373068]
摩根士丹利策略师发表研究报告称,"我们认为,英镑/美元的每次反弹仍将成为抛售良机.若如我们预期,英国央行启动新一轮量化宽松,这或将开启英镑下跌的大门."(完)
--编译 肖群英;审校 李军
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路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点） 周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要 是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午 4:30开始计算到早上7:30。 先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元 中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的 变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率 变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所 隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。 而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午 4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目 的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这 里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人 民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变 化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前