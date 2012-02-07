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市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 01:55 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元升至12周高位,受希腊援助乐观情绪提振

* 英镑兑美元升至11月中旬以来最高水准

* 希腊有望达成援助协议提振较高风险资产

* 英镑兑欧元下滑

* 英国央行料於周四推出更多QE举措,恐令英镑承压

路透伦敦2月7日电---英镑兑美元周二升至12周高位,追随较高风险货币的普遍涨势,因市场预期希腊有望获得第二批援助并避免无序违约.

英镑兑美元GBP=D4升0.5%,至1.5903美元的高位,为去年11月中旬以来的最高水平,超越2月1日触及的高位1.5884.

但英镑兑走强的欧元下滑,此前希腊官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]

欧元兑英镑EURGBP=D4盘中触及一周来最高位0.8252英镑,扬升0.5%至0.8340英镑,远高於周一触及的约三周低位0.8264英镑.

尽管市场密切关注希腊情势发展,分析师称,鉴於英国料将在周四宣布进一步的货币刺激措施,英镑在本周稍晚或将承压.

美元也承压走低,此前美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在向国会作证时维持谨慎语调,并未提及上周五公布的异常强劲的美国就业数据.[ID:nCN8516321]

"似乎希腊谈判正接近达成协议,此外贝南克重申上周发出的讯息,即美国利率将长期维持低位,"摩根大通私营银行外汇策略师Audrey Childe-Freeman称."这是欧元/美元走高和欧元/英镑跟随上扬的原因."

在本周稍晚,市场关注焦点将转向周四举行的英国央行政策会议,届时英国央行将根据量化宽松计画,向趋疲的国内经济进一步挹注500亿英镑流动性.

尽管上周的英国采购经理调查表明企业活动正在回升,英国零售业联盟(BRC)周二公布调查显示,英国1月零售销售创1995年有记录以来同期第二差表现,预示英国经济依然存在诸多问题.[ID:nCN1373068]

摩根士丹利策略师发表研究报告称,"我们认为,英镑/美元的每次反弹仍将成为抛售良机.若如我们预期,英国央行启动新一轮量化宽松,这或将开启英镑下跌的大门."(完)

--编译 肖群英;审校 李军

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