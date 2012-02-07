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市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 05:54 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低近1%,因欧洲天气改善

路透芝加哥2月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)指标3月软红冬麦期货周二收低近1%,因欧洲主要作物生长区天气缓和,令小麦期货承压.

交易商称,周一上涨後出现一些获利了结卖盘.

突尼斯国家谷物机构标购5万吨软小麦.

欧洲交易商称,阿尔及利亚标购了10万吨制粉小麦,4月付运.

UkrAgroConsult称,乌克兰将购买630万吨在2012/13一季出口的小麦.

Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,周二小雨料将增加美国大平原的土壤湿度,本周末将迎来更多降雪,预计堪萨斯州和俄克拉荷马州北部降雪量将达到3-6英寸.

指标CBOT-3月小麦期货WH2收低6-1/4美分,报每蒲式耳6.62-1/4美元.

CBOT小麦预估成交量为130,932口.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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