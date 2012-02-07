〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低近1%,因欧洲天气改善

欧元区金融：投资者提高海外投资比例，尽管区内经济复苏--央行数据
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
路透芝加哥2月7日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)指标3月软红冬麦期货周二收低近1%,因欧洲主要作物生长区天气缓和,令小麦期货承压.
交易商称,周一上涨後出现一些获利了结卖盘.
突尼斯国家谷物机构标购5万吨软小麦.
欧洲交易商称,阿尔及利亚标购了10万吨制粉小麦,4月付运.
UkrAgroConsult称,乌克兰将购买630万吨在2012/13一季出口的小麦.
Global Weather Monitoring气象专家John Dee称,周二小雨料将增加美国大平原的土壤湿度,本周末将迎来更多降雪,预计堪萨斯州和俄克拉荷马州北部降雪量将达到3-6英寸.
指标CBOT-3月小麦期货WH2收低6-1/4美分,报每蒲式耳6.62-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为130,932口.(完)
--编译 于春红;审校 李军
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。
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