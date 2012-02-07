〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,静候美国农业部报告

路透芝加哥2月7日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收低,因投资者在美国农业部(USDA)周四公布2月农作物生产和供需报告前调整仓位.

但美元趋疲令玉米期货跌势放缓.希腊官员称,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准.[ID:nCN1375022]之後欧元兑美元上涨.

"我认为,未来几天我们将看到投资者在周四USDA报告出炉前的调仓举动.玉米期货在近期上涨後已经超买,他们只是在USDA数据公布前回落."Jefferies Bache分析师Shawn McCambridge指出.

"市场预期玉米供需偏紧,但USDA过去公布的数据令人意外,因此每个人都保持谨慎,"McCambridge称."但玉米应获得不错的潜在支撑."

美国农户今年春季的玉米种植面积预计为1944年以来最高,假若天气正常,今年玉米产量有望达到纪录水平.

分析师Gavin Maguire指出,玉米的回报状况仍远胜过大豆,这导致今年玉米的种植面积猛增.

南美重要的大豆和玉米种植区依然有零星降雨,这为即将结荚的大豆带来宽慰,但想要遭遇炎热乾旱天气的阿根廷玉米作物恢复产量,降雨来得太迟.

阿根廷未来七天转向干燥天气应不会对农作物带来难题."阿根廷将遭遇短暂乾旱,但过去几周这里有可观的降水,"Global Weather Monitoring气候学家John Dee称.

CBOT-3月玉米期货合约CH2跌2美分,报蒲式耳6.42-1/4美元.

3月玉米合约的重要支撑位是100日移动均线切入位6.34-3/4美元,阻力位料在200日移动均线切入位6.65-1/4美元.九日相对强弱指标(RSI)为60.

今日玉米成交量预估为342,857口.(完)

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