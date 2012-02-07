〔纽约期市〕软商品期货多数上涨,因美元下滑及希腊局势进展支撑

台湾债市：10年券发行前交易殖利率早盘走扬，标债在即多单先行出场
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
路透纽约/伦敦2月7日电---软商品期货周二多数上扬,有消息称希腊正起草救助计划的协议文本,美元兑欧元下跌,软商品期货也因此得到支撑.
"原糖正跟随美元和外部市场的走向."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,并表示市场缺乏明确的整体趋势.
Price Group分析师Jack Scoville则表示,美元下滑逆转软商品市场稍早的疲弱表现并"最终起到效果".
洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1下跌0.10美分,报24.40美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上涨4.40美分,收报每吨646.90美元.
印度进一步出口的消息,也给早盘交易时段的原糖期货带来压力.
一位政府消息人士称,印度决定允许无限制出口100万吨原糖,这与业界预期一致.
Olam Europe资深分析师John Stansfield表示,2012/13年全球糖供给过剩预计将低於2011/12年的900万吨,并可能是该数额的一半.
纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2升2.15美分,或近1%,收报每磅2.2095美元.5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2上涨19美元,或1%,报每吨1,876美元.
ICE-3月可可期货CCc1收高10美元,报每吨2,273美元.伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc1下滑3英镑,收报每吨1,488英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透台北2月21日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周二早盘走扬；交易员指出，昨日美债休市，市场缺方向指引，加上明天即将标债，早盘多单先行出场，促殖利率续升。
（作者为张明、郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济，其中张明为盘古智库宏观经济研究中心高级研究员，郑联盛、王宇哲、杨晓晨、周济均为盘古智库宏观经济研究中心研究员，文章仅代表他们本人观点。）
（作者为路透中文特邀专栏作家，华侨银行经济学家，仅代表本人观点） 周一路透社援引消息人士表示人民币中间价定价机制从当日起微调，主要 是缩减一篮子货币汇率计算时段，从原来的24小时改为15小时，即从下午 4:30开始计算到早上7:30。 先来回顾下此前人民币中间价定价机制，做市商在进行人民币对美元 中间价报价时，需要参考两个变量，包括日间交易中美元的供给与需求的 变化（通过4:30收盘价反应）以及非美货币的波动（通过一篮子货币汇率 变化反应）。其中一篮子货币汇率变化是通过计算过去24小时篮子不变所 隐含的美元/人民币汇率与上一个交易日中间价之间的点差获得。 而此次调整主要就是将参考早上9:15一篮子货币价格改成了参考下午 4:30一篮子货币价格。据路透援引消息人士的话，这样改革主要有两个目 的，包括避免重复计算以及防止日内投机。关于日内投机的问题，笔者这 里就不展开了。不过笔者赞同新的机制确实可以避免重复计算的问题。人 民币第二天中间价取决于早上9:30到下午4:30交易时段之间的美元供求变 化以及4:30到第二天早上7:30之间全球外汇市场的波动。之前