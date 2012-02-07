版本:
中国
市场报道 | 2012年 2月 8日 星期三 03:49 BJT

〔纽约期市〕软商品期货多数上涨,因美元下滑及希腊局势进展支撑

路透纽约/伦敦2月7日电---软商品期货周二多数上扬,有消息称希腊正起草救助计划的协议文本,美元兑欧元下跌,软商品期货也因此得到支撑.

"原糖正跟随美元和外部市场的走向."VTB Capital分析师Andrey Kryuchenkov称,并表示市场缺乏明确的整体趋势.

Price Group分析师Jack Scoville则表示,美元下滑逆转软商品市场稍早的疲弱表现并"最终起到效果".

洲际交易所(ICE)-3月原糖期货SBc1下跌0.10美分,报24.40美分.伦敦3月白糖期货LSUH2上涨4.40美分,收报每吨646.90美元.

印度进一步出口的消息,也给早盘交易时段的原糖期货带来压力.

一位政府消息人士称,印度决定允许无限制出口100万吨原糖,这与业界预期一致.

Olam Europe资深分析师John Stansfield表示,2012/13年全球糖供给过剩预计将低於2011/12年的900万吨,并可能是该数额的一半.

纽约3月阿拉比卡咖啡期货KCH2升2.15美分,或近1%,收报每磅2.2095美元.5月罗布斯塔咖啡期货LRCK2上涨19美元,或1%,报每吨1,876美元.

ICE-3月可可期货CCc1收高10美元,报每吨2,273美元.伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-5月可可期货LCCc1下滑3英镑,收报每吨1,488英镑.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐