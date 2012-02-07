〔纽约期市〕ICE期棉因期差交易大跌近2%,市场关注USDA月度供需报告

路透纽约2月7日电---棉花期货周二大幅收低,分析师称主要受期差交易推动,分析师指因投资基金开始将近月合约展期至远月.

洲际交易所(ICE)指标3月期棉CTH2下滑1.74美分,或近2%,收报每磅94.57美分,盘中交投区间在94.35-96.93美分.

独立棉花分析师Mike Stevens表示,投资基金的展期已经开始,并将在本周余下时间加速,这将给"市场带来重大压力".

交易员表示,在美国农业部(USDA)周四1330GMT公布月度供需报告前,棉花市场投资者调整仓位.

他们称,市场人士将关注2011/12年美国棉花产量预估可能降低,政府在上月报告中预计产量为1,567万包.

其他可能出现变化的还包括全球棉花消费量的调整.

市场亦将关注美国棉花协会(NCC)公布的本年度棉花种植调查,其将於周五公布.

一份汤森路透调查显示,美国农场主料将把2012年棉花种植面积减少约10%至近12%之间,至约1,300.2万-1,324.2万公顷.

ICE Futures数据显示,截止2月6日,棉花未平仓合约增至187,629口.(完)