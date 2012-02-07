〔美国债市〕公债价格下跌,受累于供应增多和希腊即将达成协议

* 关於希腊救助协议的消息削减市场对美债的避险买盘

* 美国三年期公债标售获得的需求平平至疲弱

* 美联储主席贝南克的陈述毫无新意

路透纽约2月7日电---美国公债价格周二下跌,因投资者准备迎接本周720亿美元的季度再融资,且希腊接近同意金融援助条款的报导令美债避险需求消退.

美债在午盘扩大跌势,此前美国标售320亿美元三年期公债获得的需求一般,甚至略微疲弱.

尽管如此,围绕希腊是否将留在欧元区的不确定性仍令投资者感到不安,并在可预见的未来支撑美债避险买盘.

希腊政府官员表示,该国政府正在准备关於1,300亿欧元外部援助计划的协议文本,该文本需要提交给政治领导人以供批准,这暗示希腊与贷款方就援助事宜举行的谈判基本上已完成.[ID:nCN1375022]

希腊官员周二下午称,希腊政治领导人就救助方案的会议被推迟至周三.

"来自欧洲的消息令人失望,尽管强烈暗示即将敲定一份协议,并与公债的空头走势相符,这进一步表明正在迫近的债券标售提供了足够的下跌压力来抵消希腊问题解决方案的影响,"CRT Capital Group公债策略师Ian Lyngen指出.

一些分析师认为,美国公债受到希腊问题前景的支撑,希腊可能将弃用欧元,从而帮助其解决问题.

"从长期看,希腊恐将脱离欧元区,回到使用希腊旧货币的时代,并将一切从头再来.这并不存在基本面因素,希腊自身将摆脱重重问题,"Sterne Agee & Leach固定收益策略主管Sharon Stark称.