〔澳股业绩〕必和必拓上半年获利减少7%,因产品价格下滑

路透墨尔本2月8日电---全球矿业巨头必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)公布,上半财年获利减少7%,因铁矿石、铜和煤炭价格下滑.该公司警告,由於欧洲危机和全球经济成长岌岌可危,市场可能依然动荡.

一如预期,必和必拓并未宣布任何新的股票回购计画,保留现金用於拓展铁矿石、煤炭、铜和钾肥业务.该公司上年进行了100亿美元股票回购和170亿美元页岩气收购案.

在去年7-12月期间,该公司不计特殊项目的股东应占溢利降至99.4亿美元,低於上年同期的107亿美元,与分析师预估均值100亿美元基本相符.

投资者对必和必拓的最大担忧是,该公司涉足美国页岩气业务将需要花费较长时期才能获得收益,因美国天然气产量创纪录高位导致其价格自6月以来暴跌近50%.

必和必拓股票去年表现逊於大盘,今年以来已跳涨11%,几乎是澳洲整体股市涨幅的两倍,得益於市场相信美国经济复苏和中国经济软着陆.(完)