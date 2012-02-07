〔加拿大股市〕收低,受希腊债务谈判及中国资源需求相关忧虑拖累

股指连续第二天下跌,上周五曾触五个月高点.

"欧洲形势令走势暂缓,"Caldwell Securities驻多伦多的投资组合经理John Kinsey说.

大盘10个板块中六个收低,能源和材料板块跌幅居前,此前中国警告称本季工业生产成长或因全球经济不振和欧债危机而疲软.

Canadian Natural Resources (CNQ.TO)在亚伯达省北部的Horizon油砂厂因突如其来的维修而关闭,同样伤及能源股.维修料将持续两到三周.

该公司股价跌4.4%至38.52加元.而EnCana (ECA.TO)则回落1.8%至每股19.83加元.

能源板块合计下跌1.23%.

材料板块跌0.72%,受First Quantum Minerals (FM.TO)和Lundin Mining (LUN.TO)的拖累.前者跌3.4%至21.87加元,後者回落2.9%,报5.12加元.(完)

--编译 梁睿雪;审校 张若琪

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI