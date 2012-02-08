〔日本数据〕1月银行放款余额较上年同期增加0.6%--央行

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京2月8日电---日本央行周三公布数据显示,日本主要银行1月放款余额较上年同期增加0.6%.
包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.176兆(万亿)日圆(5.97万亿美元).
扣除注销坏帐等特殊因素後的放款余额较上年同期上升0.9%.
以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):
1月 12月 11月
含信金银行 +0.6 +0.4 +0.2
不含信金银行 +0.7 +0.5 +0.2
银行持有的商业票据余额 +1.3 -1.5 -2.3
参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)
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--编译 郑茵;审校 李爽
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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