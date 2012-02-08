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货币新闻 | 2012年 2月 8日 星期三 08:02 BJT

〔日本数据〕1月银行放款余额较上年同期增加0.6%--央行

路透东京2月8日电---日本央行周三公布数据显示,日本主要银行1月放款余额较上年同期增加0.6%.

包括"信金"银行在内的四大类银行放款总额为459.176兆(万亿)日圆(5.97万亿美元).

扣除注销坏帐等特殊因素後的放款余额较上年同期上升0.9%.

以下为银行放款初值数据细节(较上年同期变动单位为百分比,部分前值可能已修正):

1月 12月 11月

含信金银行 +0.6 +0.4 +0.2

不含信金银行 +0.7 +0.5 +0.2

银行持有的商业票据余额 +1.3 -1.5 -2.3

参看相关细节,请点选日本央行网站,网址为(here)(完)

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--编译 郑茵;审校 李爽

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