〔金砖国家〕2月7日股汇市收盘纵览

路透2月8日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月7日(周二)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高0.13%,报1,048.56点.

中国股市:沪综指周二缩量收跌近1.7%,地产股因销售数据不佳领跌.分析人士指出,目前影响市场的主要因素是投资者预期政策微调步伐或放缓,从而拖累流动性及促进宏观面的进一步改善.沪综指.SSEC收报2,291.902点,跌39.234点,或1.68%,昨日该股指则收创两个月新高.今日沪市A股成交额减至579.6亿元人民币,上个交易日为672亿元.[.SSCN]

香港股市:周二微幅下跌,成交量缩至七个交易日最低.因近期下调银行存准率的希望受挫,中国股市今日收跌,拖累了港股.恒生指数.HSI收低0.05%,至20,699.19点,恒生国企指数.HSCE收跌0.56%,至11,499.77点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二收涨.中间价变化有限,谨慎市场气氛中可见结汇盘略多,推动人民币兑美元走强."今天(早盘)结汇略多一些,(人民币兑美元)往下走(涨)."上海一大型银行交易员称,"感觉市场氛围还是偏谨慎."他并表示,市场当前多关注欧元区债务危机的最新进展,其进而会连带影响美元的走势.[ID:nCN1374624][CNY/CN]

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印度股市:周二中断五日连涨收跌,因政府预测经济增长率将降至2008年金融危机以来最慢速度低於7%,令投资者锁定利润.最大移动运营商Bharti Airtel(BRTI.NS)跌幅居前,该公司周三将公布季度财报.指标BSE指数.BSESN收跌84.86点至17,622.45点,跌幅0.48%.有22支成份股下涨.该指数过去五个交易日累计上涨5%.[.BO]

印度汇市:印度卢比周二在交投震荡中走低,因石油进口商的美元买需及股市下跌,抵消了美元资金流入的影响.卢比兑美元INR=D2收报49.19/20,盘中一度升至48.8150.周一收盘报49.05/06.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS微幅收涨,报1,632.350点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收升0.26%,报882.76点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.98%,报29.8250卢布;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX跌0.01%,报39.3450卢布.

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巴西股市:拉美股市疲软,因希腊债务谈判打击投资者对该国能够避免无序违约的信心,影响到风险资产的买需.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP回吐盘中涨幅,上扬0.2%至65,357.03点.[ID:nL2E8D78LG]

巴西汇市:巴西雷亚尔走升,未受新的干预行动影响,投资人押注企业和投资持续流入,将压过央行干预阻升的影响,同时也关注希腊债务协议的进展.雷亚尔兑美元BRBYBRL=上涨0.139%.[ID:nL2E8D77E6]

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南非股市:连续第二日下跌,安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)的南非分支在宣布全年亏损後,股价下跌.希腊债务问题也促使投资者了结近期获利.综合指数.JALSH跌0.59%,报33,974.45点.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI跌0.66%,报30,297.41点.[.J]

南非汇市:南非兰特兑美元走软,但脱离盘中低点,因有数据显示就业市场在金融危机导致的大量失业之後出现小幅改善.1545GMT,南非兰特兑美元ZAR=D3报7.57,较周一纽约尾盘的7.5420跌0.4%,但摆脱盘中低点7.6003.[ZAR/](完)