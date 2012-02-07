《欧洲政经焦点》希腊各政党再度推迟救助方案磋商,欧盟对其发出警告

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
* 欧盟官员称月中必需达成方案
* 政党高层将再次推迟归咎於没有时间考量协议草案
* 梅克尔承诺不会强迫希腊退出欧元区
* 荷兰首相称欧元区能够应对希腊退出的影响
* 工会举行24小时罢工
路透雅典2月7日电---希腊各政党周二再次推迟决定是否进行艰难的改革,换取新一轮国际援助以避免无序违约,似乎对欧盟的警告充耳不闻.欧盟表示,欧元区能够承受希腊退出的影响.
希腊已多次错过期限,而总理帕帕季莫斯的联合政府中的三党领导人将紧急会议时间推迟到周三.
周二,希腊示威者在雅典焚烧了德国国旗.德国总理梅克尔则试图缓和不断升级的紧张形势,承诺不会逼迫希腊退出欧元区.但荷兰首相则表示,欧元区能够泰然应对希腊的退出.
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
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