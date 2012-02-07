《欧洲政经焦点》希腊各政党再度推迟救助方案磋商,欧盟对其发出警告

* 欧盟官员称月中必需达成方案

* 政党高层将再次推迟归咎於没有时间考量协议草案

* 梅克尔承诺不会强迫希腊退出欧元区

* 荷兰首相称欧元区能够应对希腊退出的影响

* 工会举行24小时罢工

路透雅典2月7日电---希腊各政党周二再次推迟决定是否进行艰难的改革,换取新一轮国际援助以避免无序违约,似乎对欧盟的警告充耳不闻.欧盟表示,欧元区能够承受希腊退出的影响.

希腊已多次错过期限,而总理帕帕季莫斯的联合政府中的三党领导人将紧急会议时间推迟到周三.