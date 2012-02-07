〔加拿大汇市〕加元兑美元上涨,受益於希腊接近达成债务协议的希望

路透多伦多2月7日电---加元兑美元周二上扬,因对希腊接近达成债务协议的乐观情绪重燃,提振大宗商品价格.

加元等商品相关货币上涨,因有消息称希腊可能即将就救助计划达成协议,之前希腊一官员称,希腊正在草拟一系列撙节改革举措,以期敲定新的财政纾困方案.

"希腊无序破产或退出欧盟这种最糟糕的情况似乎可能性下降,"美银美林全球利率和外汇研究部主管David Woo表示."从市场角度来看,至少目前形势趋於有序."

加元兑美元CAD=D4收报0.9948加元,或1.0052美元,略高於周一收盘的0.9955加元,或1.0045美元.

加元兑美元走势追随欧元走势,欧元兑美元触及八周高位1.3270.

尽管加元兑美元升至平价上方,但一些分析师称预计今年年底加元将大幅走软.

Capital Economics周二预计,到年底时加元兑美元将在0.92美元左右,预计欧元区问题将拖累全球经济.(完)

--编译 李爽;审校 王冠中

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