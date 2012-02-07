〔货币市场〕SEC货币市场基金提案可能在市场中掀起轩然大波

路透纽约2月7日电---如果监管机构对於货币市场基金管理规定的提案导致该行业遭遇大规模赎回,那麽银行与其他想机构在短期资金市场融资的成本可能跳升.

华尔街日报周二报导称,美国证券交易委员会(SEC)将公布一旦发生另一次金融恐慌,该如何稳定货币市场基金的提案,包括允许基金净资产价值(NAV)浮动.[ID:nCT0504635]

该提案遭到市场基金行业的强烈反对,後者认为提案将把该行业逼入绝境.

"一旦NAV可以浮动,对於货币市场基金的需求就会骤降."法国巴黎银行驻纽约的利率分析师Mary Beth Fisher说,"(因为)这样一来,货币市场基金也不会给投资者带来任何额外保障."

基金经理称,允许NAV波动将消除投资中的确定因素,从而增加而非降低投资者信心流失的风险.

货币市场基金通过回购协议、商业票据和其他贷款为银行业提供数以十亿美元计的资金.若投资者大规模赎回或者货币市场基金公司关门导致基金撤资,恐将在市场中掀起轩然大波.

根据美国投资公司协会(ICI)的数据,自1月11日以来,投资者已经从货币市场基金中取回大约500亿美元.这在最近几周在回购协议市场帮助推高以公债担保的隔夜融资成本.

一个关键问题在於,如果货币市场基金吸引力下降,那麽资金会流向哪里?

"市场中对於短期流动性的需求依然旺盛,投资者将把其资金投向短期国库券基金而非货币市场基金,且不用支付额外费用."巴黎银行的Fisher称.

另一方面,银行则不愿接受投资者的大量存款,因为他们需要向联邦存款保险公司(FDIC)支付保费.

"现在还不清楚货币市场基金持有的(1.6万亿美元的)机构资金中,有多少会'分流'."巴克莱资本的分析师Joseph Abate最近在报告中写道,"银行业者并不热衷於接收这麽多的资金."(完)

--编译 徐文焰;审校 王冠中

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