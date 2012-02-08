常饮绿茶老年人的功能性障碍风险较低--研究

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月6日电---日本一项研究表明，经常喝绿茶的老年人长期来看灵活性和独立性比其他老人更强。

该研究发表于《美国临床营养学杂志》。日本东北大学医学院的Yasutake Tomata及其同事连续三年跟踪研究了近14,000位65岁及以上的老人。

他们发现，经常喝绿茶的人在“功能性障碍”、或日常活动与穿衣洗澡等基本需要方面出现问题的可能性最小。

具体来说，每天喝绿茶少於一杯的成年人中约有13%出现功能性障碍，而每天喝至少五杯绿茶的人中仅有逾7%出现功能性障碍。

“喝绿茶与出现功能性障碍风险大幅降低关联性极强，即使考虑到可能的复杂因素。”Tomata及其同事写道。

该研究并不能证明绿茶是唯一因素。绿茶爱好者大多有更健康的饮食习惯，摄入更多鱼类、蔬菜和水果，受教育水平更高，吸烟率更低，更少的心脏病和中风，头脑更灵活。

尽管少量的绿茶及其提取物被认为是安全的，却仍含有咖啡因和少量的维他命K，因此可能会干扰抗凝药的功效。（完）