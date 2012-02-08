常饮绿茶老年人的功能性障碍风险较低--研究

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月6日电---日本一项研究表明，经常喝绿茶的老年人长期来看灵活性和独立性比其他老人更强。
该研究发表于《美国临床营养学杂志》。日本东北大学医学院的Yasutake Tomata及其同事连续三年跟踪研究了近14,000位65岁及以上的老人。
他们发现，经常喝绿茶的人在“功能性障碍”、或日常活动与穿衣洗澡等基本需要方面出现问题的可能性最小。
具体来说，每天喝绿茶少於一杯的成年人中约有13%出现功能性障碍，而每天喝至少五杯绿茶的人中仅有逾7%出现功能性障碍。
“喝绿茶与出现功能性障碍风险大幅降低关联性极强，即使考虑到可能的复杂因素。”Tomata及其同事写道。
该研究并不能证明绿茶是唯一因素。绿茶爱好者大多有更健康的饮食习惯，摄入更多鱼类、蔬菜和水果，受教育水平更高，吸烟率更低，更少的心脏病和中风，头脑更灵活。
尽管少量的绿茶及其提取物被认为是安全的，却仍含有咖啡因和少量的维他命K，因此可能会干扰抗凝药的功效。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。