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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 06:59 BJT

全球外汇市场2月8日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

2月7日(二)

2350 - 日本12月经常帐

2350 - 日本1月银行放款

2月8日(三)

0030 - 日本央行副总裁西村清彦将在经济合作暨发展组织和亚洲开发银行研究院主办的"亚洲资本市场改革"圆桌会议上发表演讲

0500 - 日本1月服务业景气判断指数

0645 - 瑞士1月失业率

0700 - 德国12月贸易收支

0745 - 法国预算数据

-- - 英国央行货币政策会议(至2月9日)

1200 - 美国抵押贷款指数

1550 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯讲话

2145 - 新西兰第四季家庭劳动力调查

2350 - 日本资本流动数据

2350 - 日本1月货币供应量

2350 - 日本12月机械订单

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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