全球外汇市场2月8日主要消息

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
(除特别说明外,均为GMT时间)
2月7日(二)
2350 - 日本12月经常帐
2350 - 日本1月银行放款
2月8日(三)
0030 - 日本央行副总裁西村清彦将在经济合作暨发展组织和亚洲开发银行研究院主办的"亚洲资本市场改革"圆桌会议上发表演讲
0500 - 日本1月服务业景气判断指数
0645 - 瑞士1月失业率
0700 - 德国12月贸易收支
0745 - 法国预算数据
-- - 英国央行货币政策会议(至2月9日)
1200 - 美国抵押贷款指数
1550 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯讲话
2145 - 新西兰第四季家庭劳动力调查
2350 - 日本资本流动数据
2350 - 日本1月货币供应量
2350 - 日本12月机械订单
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 张荻;审校 张若琪
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路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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伦敦--欧洲央行执委普雷特在MNI Connect圆桌会议上做开场演说(1100)；在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)主办的会议上致开幕词(1300)。