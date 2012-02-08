〔企业并购〕Xstrata股东标准人寿投资和施罗德反对其与嘉能可联姻

路透伦敦2月7日电---矿产公司XstrataXTA.L10 大股东中至少有两家计划反对商品贸易商嘉能可(GLEN.L)的收购,阻挠打造横跨矿业、农业和交易的大宗商品巨擘的计划.

标准人寿投资公司(Standard Life Investments)和施罗德投资(Schroders)周二表示,以410亿美元收购Xstrata剩余66%的股份,低估其价值.

要达成这笔交易,需获得除嘉能可外75%的股东批准,嘉能可不参加投票.两家公司合并,旨在创建一家可与必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)等重量级矿企比肩的企业.

据汤森路透数据,Xstrata第四大股东标准人寿投资和施罗德投资总共在Xstrata持有3.6%的股份,而需获股东批准的股份比例为5.6%,因此他们的立场可能促使其他股东追随.

"我十分认同标准人寿的观点,我们计划站在同一立场.这对嘉能可来说是一笔不错的交易,对於Xstrata管理层来说或许也令人满意,但对於Xstrata大股东来说则不划算,"施罗德的Richard Buxton对路透表示.

经纪商Liberum Capital在一份报告中指出,"有16%的Xstrata股东反对,就会阻止该交易达成,这意味着嘉能可的提议很有可能落败."

Xstrata执行长戴维斯(Mick Davis)承认,两家公司必须付出努力才能使其一些股东接受嘉能可的提议.

除嘉能可以外,Xstrata股东将持有新公司45%的股权,但Xstrata资产将占合并後企业资产价值的65%左右.合并後公司将被命名为嘉能可Xstrata国际(Glencore Xstrata International).