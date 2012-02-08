〔企业并购〕Xstrata股东标准人寿投资和施罗德反对其与嘉能可联姻

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透伦敦2月7日电---矿产公司XstrataXTA.L10 大股东中至少有两家计划反对商品贸易商嘉能可(GLEN.L)的收购,阻挠打造横跨矿业、农业和交易的大宗商品巨擘的计划.
标准人寿投资公司(Standard Life Investments)和施罗德投资(Schroders)周二表示,以410亿美元收购Xstrata剩余66%的股份,低估其价值.
要达成这笔交易,需获得除嘉能可外75%的股东批准,嘉能可不参加投票.两家公司合并,旨在创建一家可与必和必拓(BLT.L)和力拓(RIO.L)等重量级矿企比肩的企业.
据汤森路透数据,Xstrata第四大股东标准人寿投资和施罗德投资总共在Xstrata持有3.6%的股份,而需获股东批准的股份比例为5.6%,因此他们的立场可能促使其他股东追随.
"我十分认同标准人寿的观点,我们计划站在同一立场.这对嘉能可来说是一笔不错的交易,对於Xstrata管理层来说或许也令人满意,但对於Xstrata大股东来说则不划算,"施罗德的Richard Buxton对路透表示.
经纪商Liberum Capital在一份报告中指出,"有16%的Xstrata股东反对,就会阻止该交易达成,这意味着嘉能可的提议很有可能落败."
Xstrata执行长戴维斯(Mick Davis)承认,两家公司必须付出努力才能使其一些股东接受嘉能可的提议.
除嘉能可以外,Xstrata股东将持有新公司45%的股权,但Xstrata资产将占合并後企业资产价值的65%左右.合并後公司将被命名为嘉能可Xstrata国际(Glencore Xstrata International).
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。