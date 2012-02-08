缅甸政府军打击反抗武装,大量难民涌入中国境内

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月7日电---来自缅甸北部数以千计的难民涌入中国境内，住进临时搭建的帐篷中。这给中国政府制造了人道主义危机和复杂的外交两难局面。
五个援助团体对路透表示，由於缅甸政府军和克钦独立军(KIA)间的战斗，多达1万名难民涌入中国云南境内某地。克钦独立军是缅甸最强大的叛军。多数难民是妇孺老人。
去年6月，双方长达17年的停火协议瓦解，战斗由此爆发。这也迫使大量克钦族人涌入边境地区。
冲突或有损缅甸政府说服欧盟和美国取消对其制裁的努力。经过数十年的军事统治，缅甸的开放和民主化进程缓慢。
欧盟及美国与缅甸少数民族武装达成和平协议，这也是取消对缅甸制裁的前提条件之一。自缅甸1947年脱离英国独立以来，一些少数民族组织便一直与政府处於对抗中。
尽管战斗强度有所减轻， 但救援组织担心会有更多人逃离，严峻的生存条件可能进一步恶化。（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。