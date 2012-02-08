缅甸政府军打击反抗武装,大量难民涌入中国境内

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月7日电---来自缅甸北部数以千计的难民涌入中国境内，住进临时搭建的帐篷中。这给中国政府制造了人道主义危机和复杂的外交两难局面。

五个援助团体对路透表示，由於缅甸政府军和克钦独立军(KIA)间的战斗，多达1万名难民涌入中国云南境内某地。克钦独立军是缅甸最强大的叛军。多数难民是妇孺老人。

去年6月，双方长达17年的停火协议瓦解，战斗由此爆发。这也迫使大量克钦族人涌入边境地区。

冲突或有损缅甸政府说服欧盟和美国取消对其制裁的努力。经过数十年的军事统治，缅甸的开放和民主化进程缓慢。

欧盟及美国与缅甸少数民族武装达成和平协议，这也是取消对缅甸制裁的前提条件之一。自缅甸1947年脱离英国独立以来，一些少数民族组织便一直与政府处於对抗中。

尽管战斗强度有所减轻， 但救援组织担心会有更多人逃离，严峻的生存条件可能进一步恶化。（完）