〔美国经济〕贝南克敦促国会尽快就是否延长减税措施作出决定

路透华盛顿2月7日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克周二警告国会,拖延就是否延长即将到期的布什时期减税政策作出决定,可能动摇企业和家庭,从而损及美国经济复苏.

不少分析师认为,由於11月美国总统和国会选举在望,国会在12月之前不太可能采取行动.减税措施将在明年1月1日到期.

贝南克对参议院预算委员会表示,国会议员可能不会乐见行动拖延的後果.

"我不知道不确定性到底何时会成为影响因素,但1月1日慢慢逼近,而国会还没有给出明确的前进方向,这肯定将会影响到企业和家庭对於明年的规划."他说.

国会预算办公室曾表示,如果布什时期的所有减税政策均不延期,美国经济2013年的增长率将降至1.1%,较美联储官员对今年的增长率估值下滑逾1整个百分点.

美联储上个月发表的预估显示,多数联储官员预期明年的经济增长率将介於2.8-3.2%,说明他们认为减税政策至少会部分保留.

"我要非常明确地说,我仍然强烈支持维持较长期的财政稳定性,在这一点上绝没有打折扣."贝南克指出,"我认为有人担心,若财政政策在极短时期内发生明显改变,可能拖慢经济复苏脚步."

美国总统奥巴马希望延长对中产阶层的减税政策,但终止对富裕人群的税惠.

共和党则反对任何加税举措,并称其希望全面改革税法并降低最高税率.更为激进的共和党人甚至要求立即大规模削减支出.

贝南克在证词陈述中请求国会制定一个可信的长期减赤计划,并对任何可能令依然脆弱的经济复苏雪上加霜的举措发出警告.

"在展现决心并致力於维护较长期可持续性方面做得越好...在应对有关经济复苏的短期疑虑方面的灵活度就越高."他说.

他并补充道,国会绝不能"明日复明日"地拖延这个问题.

"仅仅保证以後会采取行动,这种做法所面临的风险包括市场的负面反应,以及对信心的负面影响等等."他说.(完)