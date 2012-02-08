〔中国金融〕1月四大行新增贷款约3,200亿元,全行业约8,000亿--报载

路透上海2月8日电---据中国证券报周三报导,尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月国内信贷投放依然迅猛.1月工、农、中、建四大银行新增人民币贷款约3,200亿元;据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右.

报导指出,按照"早投放、早受益"的惯例,1月银行放贷热情高涨.数据显示,元旦假期後三个工作日，工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601988.SS)(3988.HK)、建行(601939.SS)(0939.HK)四大行信贷投放达500亿元,1月上旬四大行信贷高达1,100亿元.截至1月28日，四大行贷款投放达到3,000亿元.

报导并援引某国有大型银行人士透露,大行都是在月初上报全月的信贷计划,而按照今年3:3:2:2的季度信贷投放节奏,有关部门给四大行的1月信贷规模大约3,400亿元.

不过报导同时指出,春节後出现的信贷井喷引起了监管机构的关注.有消息称,春节长假後一天四大行的信贷投放量就超过1,000亿元,而全月金融机构新增贷款规模将很快破万亿元.消息人士透露,央行随之出手,要求商业银行控制信贷投放节奏,主要是要求大行压缩信贷规模.

今年春节假期为1月22日-1月28日.

该消息人士还表示,1月金融机构存款出现大幅流出,而受制於存贷比等监管考核指标,未来一段时间银行信贷或受到抑制.

报导并称,1月信贷资源充沛,中小企业明显受益;房贷等个人消费类贷款利率也随之降低.四大行首套房贷利率从上浮恢复至按基准利率执行,甚至部分中小银行开始打折.(完)