《欧美金融市场假期一览表》--2月8日-12月31日

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
欧洲和美国金融市场假期如下:
2月20日(周一)--加拿大、美国
4月 6日(周五)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
4月 9日(周一)--法国、德国、意大利、英国、瑞士
5月 1日(周二)--法国、德国、意大利、瑞士
5月 7日(周一)--英国
5月17日(周四)--瑞士
5月21日(周一)--加拿大
5月28日(周一)--美国、瑞士
6月 4日(周一)--英国
6月 5日(周二)--英国
7月 2日(周一)--加拿大
7月 4日(周三)--美国
8月 1日(周三)--瑞士
8月 6日(周一)--加拿大
8月15日(周三)--意大利
8月27日(周一)--英国
9月 3日(周一)--加拿大、美国
10月8日(周一)--加拿大
11月22日(周四)--美国
12月24日(周一)--德国、意大利、瑞士
12月25日(周二)--加拿大、美国、法国、德国、意大利、英国、瑞士
12月26日(周三)--加拿大、法国、意大利、英国、瑞士
12月31日(周一)--意大利、瑞士
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].参考其他区域休假安排,请点选[HOL2/DIARY]亚洲假期或[HOL/DIARY]世界假期.所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 许娜
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透法兰克福2月20日 - 欧洲央行数据显示，欧元区投资者对区外投资的配置比例提高，说明尽管经济复苏且欧洲央行持续提供支持，但对欧元区的不安情绪在加剧。
================== 今日重要政经消息================= 2月21日（周二） 公布1月份消费物价指数（CPI）。 汇丰控股公布全年业绩。 恒生银行公布全年业绩。 万科置业（海外）公布全年业绩。 中华汽车公布中期业绩。 新创建公布中期业绩。 新世界百货公中期业绩。 09:00 中石化炼化工程股东特别大会。 11:30 首创置业全年业绩发布会。 14:30 第一拖拉机股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 2月22日（周三） 公布2016年第四季及全年GDP。 信和置业公布中期业绩。 安踏体育公布全年业绩。 堡狮龙公布中期业绩。 11:00 香港财政司司长发表2017-18年度财政预算案。 14:30 华融投资