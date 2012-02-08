〔中国能源〕1月全社会用电量罕见负增长,前两月增速仅5-6%--报载

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月8日电---中国证券报周三报导引述消息人士的话称,今年1月中国全社会用电量同比增速约为-7.5%,预计1-2月累计增速仅为5-6%.往年的1月由於临近春节,工业生产活动不活跃,全社会用电量增速均会下降,但出现负增长是近年来少有的情况.
该消息人士认为,用电量负增长主要是因为春节长假、去年1月用电量增速基数较大以及经济增速下滑等多个原因.春节因素是负增长的主要原因,许多工业生产活动在长假期间停工,电力需求较少.
去年用电量基数较大和经济增速放缓也是重要原因.自2010年9月开始,各地进行不同程度的限电,2010年四季度的用电量基数较低,导致用电需求在去年1月集中释放,当月全社会用电量同比增长10.1%.
消息人士还指出,如果今年2月持续低温,1-2月累计全社会用电量增速有望达到6%左右.但如果天气迅速回暖,1-2月累计增速可能仅为5%左右.国家能源局公布的数据显示,去年1-2月累计全社会用电量增速为12.32%.
2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%.中国电力企业联合会日前预计,今年全社会用电量增速将呈现前低後高态势,全年增速约为9.5%左右.(完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。