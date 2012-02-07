〔国际油市〕NYMEX原油收高,较布兰特原油贴水收窄

路透纽约2月7日电---美国原油期货周二反弹,涨逾1.5%,期间大西洋两岸原油利差交投震荡,且消息称一家位於加拿大阿尔伯塔省的油砂加工厂将关闭两至三周.

成交量巨大.据路透数据显示,2215GMT电子交易收盘时,纽约商业期货交易所(NYMEX)的原油期货成交量触及逾110万口,比30日均值高91%.2010年4月13日成交量曾触及143万口的纪录水平.