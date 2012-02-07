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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 07:38 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油收高,较布兰特原油贴水收窄

* 加拿大油砂厂关闭维修,提振原油

* 美国西德克萨斯中质油(WTI)-布兰特原油价差盘中超过20美元,交投震荡

* 美国石油协会(API)公布的上周美国原油库存减少450万桶

* 能源资料协会(EIA)将於周三1530GMT公布原油库存

路透纽约2月7日电---美国原油期货周二反弹,涨逾1.5%,期间大西洋两岸原油利差交投震荡,且消息称一家位於加拿大阿尔伯塔省的油砂加工厂将关闭两至三周.

成交量巨大.据路透数据显示,2215GMT电子交易收盘时,纽约商业期货交易所(NYMEX)的原油期货成交量触及逾110万口,比30日均值高91%.2010年4月13日成交量曾触及143万口的纪录水平.

美国原油较布兰特原油贴水CL-LCO1=R收窄至17.82美元,周一为19.02美元.WTI原油-布兰特原油价差触及日高20.71美元,创10月24日以来最高.

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