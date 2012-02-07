澳新经济指标预测--2月8日-2月15日****

金属期市：伦铜基本持平，供应威胁支撑铜价
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
路透2月8日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------2月6日当周-----------------------------------
2月8日(三)
2145 新西兰HLFS失业率 第四季 +6.5% 6.6%
就业人数(较前季) +0.4% +0.2%
就业参与率 68.5% 68.4%
2月9-16日
2100 新西兰REINZ房价指数(较前月) 1月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +3.1%
2月10日(五)
0030 澳洲央行货币政策季度声明
--------------------------------2月13日当周-----------------------------------
2月13日(一)
0030 澳洲投资房屋融资 12月 -- +1.8%
澳洲房屋融资 -- +1.4%
2145 新西兰食品价格指数 1月 -- +0.2%
2月14日(二)
2145 新西兰零售销售(较上季) 第四季 +0.8% +2.2%
(较上年同期) +5.5% +6.3%
0030 澳洲国民银行(NAB)企业信心指数 1月 -- 正3
企业状况指数 -- 正1
2月14-15日
0030 澳洲消费者信心指数(较前月) 2月 -- +2.4%
2月15日(三)
无重要经济指标公布.(完)
--编译 梁睿雪;审校 徐文焰
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二稳住阵脚，接近一周来最高水准，受供应忧虑支撑，时值智利铜矿发生罢工且印尼出口许可方面存在纠纷。
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