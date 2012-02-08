〔中国金融〕外管局称当前外汇净流入放缓,但未出现大规模流出迹象

路透上海2月8日电---据中国证券报周三报导,中国国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象.当前外汇储备经营将控制风险置于首位.

外管局指出,目前外汇收支形势的变化总体上利大於弊,符合宏观政策调控目标,显示了减顺差、促平衡的政策初现成效.这有利於实现国际收支基本平衡,增强宏观调控的有效性,有利於弱化人民币汇率升值预期,缓解贸易保护主义的国际压力.

外汇局称,将积极促进贸易投资便利化,加强国际收支统计监测预警,进一步改善国际收支状况,防范和化解异常跨境资金流动风险,切实维护国家涉外经济金融安全.

去年10月起,中国已出现一定规模的资本流出现象.可以佐证的是,中国央行外汇资产已出现连续三个月的下滑,而去年末国内金融机构外汇占款为25.359万亿元人民币.据此计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,亦为连续第三个月下降.[ID:nCN1336344](完)