〔中国金融〕外管局称当前外汇净流入放缓,但未出现大规模流出迹象

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海2月8日电---据中国证券报周三报导,中国国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象.当前外汇储备经营将控制风险置于首位.
外管局指出,目前外汇收支形势的变化总体上利大於弊,符合宏观政策调控目标,显示了减顺差、促平衡的政策初现成效.这有利於实现国际收支基本平衡,增强宏观调控的有效性,有利於弱化人民币汇率升值预期,缓解贸易保护主义的国际压力.
外汇局称,将积极促进贸易投资便利化,加强国际收支统计监测预警,进一步改善国际收支状况,防范和化解异常跨境资金流动风险,切实维护国家涉外经济金融安全.
去年10月起,中国已出现一定规模的资本流出现象.可以佐证的是,中国央行外汇资产已出现连续三个月的下滑,而去年末国内金融机构外汇占款为25.359万亿元人民币.据此计算,去年12月外汇占款下降约1,003.3亿元人民币,亦为连续第三个月下降.[ID:nCN1336344](完)
--发稿 林琦 审校 杨淑祯
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。