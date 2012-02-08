法国召回驻叙利亚大使,誓言加大施压力度

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎2月7日电---法国周二召回驻叙利亚大使，作为对叙利亚政府暴力镇压反对派的抗议，称叙利亚总统阿萨德“在位时间屈指可数”，并誓言继续努力推进结束流血事件。

法国外交部发言人瓦勒罗(Bernard Valero)表示：“面对叙利亚当局对国内民众抗议镇压升级，法国政府决定召回驻叙利亚大使进行磋商。”

法国日前协助阿盟起草了一份有关叙利亚问题的联合国决议草案，但在安理会投票时遭到中国和俄罗斯的否决。法国正在努力组建国际组织，联合所有反对叙利亚暴力活动的国家。

法国曾於去年11月召回驻叙利亚大使。支持叙利亚当局的民众袭击了法国位於拉塔基亚(Latakia)的领事馆和位於阿勒颇(Aleppo)的外交办公室。

“我们不会放弃。”法国外长朱佩(Alain Juppe)在参议院的一场外交事务讨论中表示：“我们有两个目标：加大对动用否决权国家的压力，增加对叙利亚当局的施压力度。叙利亚当局的日子屈指可数，安理会成员国的否决并非是对叙利亚继续镇压活动的认可。”

法国总统萨科齐周六表示，法国正在与各国磋商，讨论创建一个支持叙利亚反对派的联络小组，并找到一个基於阿盟倡议的危机解决方案。

朱佩周一晚间会见了叙利亚反对派组织“叙利亚全国委员会”主席布尔汉·加利温(Burhan Ghalioun)，并与阿盟秘书长和卡塔尔首相进行了谈话，努力推动联络小组的组建。

萨科齐周三将与俄罗斯总统梅德韦杰夫对话。此前，俄罗斯外长拉夫罗夫在与叙利亚总统阿萨德会晤後表示，阿萨德已提交结束流血冲突的改革计划。（完）