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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:24 BJT

〔标题新闻〕加拿大飞机制造商庞巴迪否认将出售商用航空部门股权给中国商飞的报导

注:中国商飞全称为中国商用飞机有限责任公司.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8D7LI3]

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