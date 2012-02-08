俄罗斯外长称叙利亚总统承诺停止暴力

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(本文由路透中文网编译提供)
路透安曼2月7日电---叙利亚总统阿萨德周二向俄罗斯承诺，将停止叙利亚流血事件；但是西方国家和阿拉伯国家寻求进一步孤立阿萨德，此前激进分子和反对派称阿萨德的军队在霍姆斯市杀死逾100人。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫到访叙利亚首都，称俄叙两国都希望阿拉伯联盟观察员返回叙利亚。
阿萨德表示，将支持任何稳定叙利亚的计划，但是明确称必须在此前阿盟的建议基础上进行，阿盟此前呼吁进行对话、释放囚犯以及从抗议中心撤军。
叙利亚反对派--叙利亚全国委员会高级成员Walid al-Bunni指出，拉夫罗夫没有带来新的倡议，阿萨德“所谓的改革”承诺并不够。“阿萨德犯下如此罪行，不可以继续统治叙利亚。”
“叙利亚总统向我们承诺，全心全意致力於停止暴力事件，无论暴力来源是哪里，”拉夫罗夫在会见阿萨德以後表示。
拉夫罗夫还重申，俄罗斯准备在阿拉伯联盟倡议立场基础上帮助叙利亚迅速走出危机。
叙利亚官方电视台称，负责起草叙利亚新宪法的委员会周二已完成其工作。叙新宪法是阿萨德承诺的数项政治改革之一。
阿萨德称，新宪法获批後将举行议会选举，但亦承诺将根除与暴力事件有关的“恐怖分子”。
拉夫罗夫称，阿萨德对其保证，将致力於停止双方流血事件，准备同该国所有政治团体进行对话。（完）
--编译：李富强 发稿：程芳
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。