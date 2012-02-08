〔新闻稿〕中国国家发改委就提高成品油价格答记者问

(以下为中国国家发改委2月7日发布的就提高成品油价格答记者问新闻稿)

近日，国家发展改革委发出通知，决定自2月8日零时起将汽、柴油价格每吨提高300元，测算到零售价格90号汽油和0号柴油（全国平均）每升分别提高0.22元和0.26元。就此，记者采访了国家发展改革委有关负责同志。

（一）问：请介绍一下这次成品油价格上调的背景

答：由於欧债危机有所缓解，加之中东地缘政治局势紧张，今年以来国际市场油价持续震荡攀升。1月4日，美国德克萨斯轻质原油（WTI）期货价格涨至每桶103.22美元，比去年10月初的最低点上涨了37%。2月2日，与国内油价挂钩的国际市场三种原油连续22个工作日移动平均价格比去年10月9日降价时上涨即超过4%，达到国内成品油价格调整的边界条件。但考虑到元宵佳节即将来临，因此适当推迟了调价时间。

按机制适当上调国内成品油价格，有利於调动炼油企业生产积极性，保障国内市场供应，同时有利於合理引导社会消费，促进节能减排。

（二）问：有媒体报导，目前国内成品油价格尚未理顺，情况是这样的吗？

答： 2009年7月份以来，国家综合考虑国际市场油价变化、国内成品油市场供求状况以及社会各方面承受能力等因素，对国内成品油价格进行了适当调控，2011年进一步加大了调控力度。

2011年国际市场油价跌宕起伏，总水平大幅上涨。美国德克萨斯轻质原油（WTI）和英国北海布伦特原油期货年平均价格分别达到每桶95.1美元和110.8美元，比上年同期分别上涨20%和38%，其中，布伦特原油价格创历史新高，WTI原油价格接近历史新高。按现行国内成品油价格形成机制规定，2011年国内汽、柴油价格涨幅应为20%左右，每吨约需上调1500元。但考虑到价格总水平面临较大上涨压力等多方面因素後，国家在调整国内成品油价格时，采取了进一步压缩提价幅度、推迟提价时间等方式尽量减轻对下游行业的影响，全年国内成品油价格仅调整了3次，汽、柴油价格两升一降累计每吨提高550元和450元，提价幅度分别为6.4%和5.8%。目前国内成品油价格对应的国际市场原油价格为每桶92美元左右，相当於成品油价格每吨调控了1000多元。

成品油价格调控对企业的影响，目前主要通过石油企业内部上下游利益调节机制进行疏导和消化。但价格长期不到位同时也会导致炼油企业巨额亏损，严重影响企业生产和再投入积极性。特别是地方炼油企业作为独立的加工企业，无法通过上游补下游的方式缓解亏损压力。长此以往将严重制约炼油行业的持续健康发展，也不利於保障国内成品油市场供应。这些问题应引起高度重视，逐步加以解决。

（三）问：前一段时间，有媒体报导国家将改革完善现行成品油价格形成机制。请问新机制何时推出？能不能简要介绍一下改革内容？

答：一段时间以来，我们对2008年底出台的现行成品油价格形成机制运行情况进行了总结评估，在此基础上进一步研究提出了成品油价格改革完善方案，主要是围绕缩短调价周期、加快调价频率，改进成品油调价操作方式，以及调整挂靠油种等方面内容，进一步完善现行成品油价格形成机制。有关改革措施目前仍在论证过程中，各方面基本达成共识後，拟向社会公开徵求意见。

需要指出的是，这些年来我国石油消费持续增长，对外依存度不断提高，2011年超过了56%。目前国际政治经济形势较为复杂，伊朗核危机可能引发国际石油市场震荡和油价飙升的事件不能排除，我国石油供应安全面临严峻挑战。因此，无论从充分利用国际国内两个市场、两种资源保障国内成品油市场供应的角度，还是从运用价格杠杆促进石油资源节约的角度，都需要我们坚定不移地推进成品油价格改革，理顺成品油价格。

（四）问：成品油价格提高後，政府将采取哪些措施缓解对困难群体和公益性行业的影响？

答：这次成品油调价後，为保证市场物价基本稳定，防止连锁涨价，对与居民生活密切相关的铁路客运、城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）价格不作调整。同时，国家将按照2006年石油价格综合配套改革时建立的对种粮农民等部分困难群体和公益性行业补贴机制，继续对种粮农民（含远洋渔业）、林业、城市公交、农村道路客运（含岛际和农村水路客运）给予补贴，对出租车行业给予临时补贴。(完)