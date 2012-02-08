〔美股业绩〕迪士尼季度营收逊於预期,股价盘後下跌

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透2月7日电---迪士尼(DIS.N)公布的季度营收增长不及华尔街预期,尽管媒体网络和主题公园营收增长,但影视制作业务营收下滑.
迪士尼股价在盘後交易中下跌1.8%,至40.28美元.
迪士尼公布,会计年度第一季营收较上年同期增长1%至108亿美元.分析师之前平均预估营收为112亿美元.
旗下影视制作部门该季营收下滑16%至16亿美元.
媒体网络部门营收增长3%至48亿美元.其中,广播业务营收减少7%,且利润率下降.Gabelli & Co分析师Brett Harriss认为,这是最大的负面因素.
主题公园部门营收增加10%.(完)
--编译 王兴亚;审校 王冠中
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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