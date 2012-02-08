〔美股业绩〕迪士尼季度营收逊於预期,股价盘後下跌

路透2月7日电---迪士尼(DIS.N)公布的季度营收增长不及华尔街预期,尽管媒体网络和主题公园营收增长,但影视制作业务营收下滑.

迪士尼股价在盘後交易中下跌1.8%,至40.28美元.

迪士尼公布,会计年度第一季营收较上年同期增长1%至108亿美元.分析师之前平均预估营收为112亿美元.

旗下影视制作部门该季营收下滑16%至16亿美元.

媒体网络部门营收增长3%至48亿美元.其中,广播业务营收减少7%,且利润率下降.Gabelli & Co分析师Brett Harriss认为,这是最大的负面因素.

主题公园部门营收增加10%.(完)