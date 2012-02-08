〔日本金融〕FSA将要求有海外业务的日系银行提高资本充足率--日经

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月8日电---据日本经济新闻报导,日本金融厅(FSA)将要求有海外业务的日系银行自下一财年起增加其股本储备,以满足资本充足率7%的要求.
报导称,该计划将使这些银行达到巴塞尔协议III的规定.根据此新国际监管规定,在2015年3月结束的财年,核心资本与风险加权资产的比率不得低於4.5%.
日经新闻还称,对金融系统稳定具有至关重要影响的金融机构将被要求,自截止2016年3月的财年起将其资本充足率再提高1-2.5个百分点,但该规定尚未包含在FSA的计划中.(完)
--编译 许娜;审校 张荻
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。