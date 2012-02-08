〔日本金融〕FSA将要求有海外业务的日系银行提高资本充足率--日经

路透2月8日电---据日本经济新闻报导,日本金融厅(FSA)将要求有海外业务的日系银行自下一财年起增加其股本储备,以满足资本充足率7%的要求.

报导称,该计划将使这些银行达到巴塞尔协议III的规定.根据此新国际监管规定,在2015年3月结束的财年,核心资本与风险加权资产的比率不得低於4.5%.

日经新闻还称,对金融系统稳定具有至关重要影响的金融机构将被要求,自截止2016年3月的财年起将其资本充足率再提高1-2.5个百分点,但该规定尚未包含在FSA的计划中.(完)