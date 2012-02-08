〔中国房地产〕确保保障房公平分配,保障住房困难家庭基本需求--副总理

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透北京2月8日电---中国国务院副总理李克强表示,要把确保保障房公平分配放在更重要的位置,切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求.
新华社周二晚间援引他指出,确保保障房公平分配,一是要保障基本住房需求;二是要有公正的审核程序,并动态监测申请人的相关情况,使所有符合条件者都能公平地申请、轮候和逐步获得保障房;三是要保证过程公开透明.
"确保公平分配是关系保障性安居工程成败及可持续发展的'生命线'",他称,"只有做到公平分配,使该保障的群众真正受益,防止不符合条件者侵占保障房资源,才能实现政府投入大量财力人力保障基本住房需求的政策初衷".
李克强并强调,在确保保障性安居工程按期开工、质量可靠、如期建成的同时,还要探索完善保障房分配和质量管理的长效机制.
中国计划"十二五"(2011-2015年)期间新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.中国住房城乡建设部此前提出,2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。