〔中国房地产〕确保保障房公平分配,保障住房困难家庭基本需求--副总理

路透北京2月8日电---中国国务院副总理李克强表示,要把确保保障房公平分配放在更重要的位置,切实保障中低收入住房困难家庭的基本住房需求.

新华社周二晚间援引他指出,确保保障房公平分配,一是要保障基本住房需求;二是要有公正的审核程序,并动态监测申请人的相关情况,使所有符合条件者都能公平地申请、轮候和逐步获得保障房;三是要保证过程公开透明.

"确保公平分配是关系保障性安居工程成败及可持续发展的'生命线'",他称,"只有做到公平分配,使该保障的群众真正受益,防止不符合条件者侵占保障房资源,才能实现政府投入大量财力人力保障基本住房需求的政策初衷".

李克强并强调,在确保保障性安居工程按期开工、质量可靠、如期建成的同时,还要探索完善保障房分配和质量管理的长效机制.

中国计划"十二五"(2011-2015年)期间新建保障性住房3,600万套,大约是过去10年建设规模的两倍.中国住房城乡建设部此前提出,2012年保障房确定新开工建设700万套以上,基本建成500万套以上,竣工量要高於去年.(完)