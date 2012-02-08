《中国报摘》--中国证券报2月8日

* 头版头条:

--尽管受到元旦和春节长假因素影响,1月信贷投放依然迅猛.记者获悉,1月工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK)四大银行新增人民币贷款约3,200亿元人民币.据此估算,银行业全部新增贷款规模在8,000亿元左右.

* 其他:

--消息人士透露,保监会日前向保险机构下发的通知明确,未来险资入市既可通过租用符合条件的证券公司"交易单元模式",也可参与"特殊机构客户模式试点".

--消息人士透露,今年1月全社会用电量同比增速约为-7.5%,预计1-2月累计增速仅为5%至6%,负增长主要是因为春节长假、以及经济增速下滑等因素.

--发改委有关负责人表示,正在对成品油价格改革方案进行完善,各方面达成共识後,将向社会公开徵求意见.

--中国有色金属工业协会副会长兼秘书长贾明星表示,协会正配合证监会及其它相关部门积极推动白银期货上市的工作,预计白银期货将在年内推出.

--国家外汇管理局表示,当前中国外汇净流入有所放缓,但未出现资金大规模流出的迹象,外管局将把外汇储备经营控制风险置于首位.

--重庆啤酒(600132.SS)召开临时股东大会,大成基金提出的"罢免黄明贵董事长职务"的议案被高票否决.

--保利地产(600048.SS)发布销售简报称,公司1月实现签约面积12.50万平方米,同比下降74.69%,实现签约金额15.11亿元,同比下降69.35%.

--记者从国家发改委了解到,蒙西至华中地区铁路煤运通道工程项目已经获批,通道规划设计输送能力为2亿吨,建成运营初期输送能力达到1亿吨,这将有效缓解中国南北煤炭运输瓶颈.

--盐田港(000088.SZ)公告,公司控股股东盐田港集团100%股权划转至深圳市特区建发集团有限公司名下,同时,公司的重组相关方案尚在论证中.

--中粮屯河(600737.SS)公告,鉴於公司非公开发行股票的市场环境发生较大变化,公司将增发底价下调至5.70元/股,发行数量调整为8.58亿股,募集资金总额仍为48.85亿元不变.

--全国乘用车市场信息联席会最新数据显示,今年1月份中国乘用车产销量分别为107.10万辆和117.18万辆,分别同比下滑23.7%和16.5%.

--记者获悉,铁路产业投资基金在去年经国家发改委批复後,今年正式进入筹备阶段,并有望在年内成型.(完)

--整理 曲伟治; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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