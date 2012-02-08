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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:10 BJT

《中国报摘》--金融时报2月8日

* 头版头条:

--中国央行金融市场工作座谈会要求加大对薄弱领域支持,引导金融市场资源更好服务实体经济发展.

* 其他:

--业内人士指出,未来一段时间内,在保障房建设资金投入上需要形成制度化体系,需要更多的制度创新.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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