〔美国个股〕雅虎董事长及三名董事即将辞职,亚洲资产处理仍在讨论中

路透旧金山2月7日电---雅虎(YHOO.O)董事长Roy Bostock和其他三名董事即将辞职.该公司出境艰难,正在推进一项内部整顿,包括讨论其在阿里巴巴集团和雅虎日本(4689.T)所持股份的处理问题.

雅虎周二宣布,任命前Rovi Corp执行长和IBM(IBM.N)高管Alfred Amoroso,以及前eBay(EBAY.O)首席运营官Maynard Webb担任该公司的独立董事.雅虎曾经是互联网行业的领头羊,现在却要为恢复低迷的增长面临一系列艰难的选择.

该公司董事会备受诟病,因迟迟难以逆转颓势,使投资者愈发失去耐心,并且股东在阿里巴巴和其他亚洲资产的处理问题上优柔寡断,让投资者沮丧.

"我们同潜在投资者进行了接洽,并且评估了一项股权投资提议,不过我们认为目前还没有对股东具有吸引力的投资意向,"Bostock在周二公布的致股东信中表示.

在雅虎联合创始人杨致远意外离职後不久,Bostock也将辞职.杨致远因拒绝微软(MSFT.O)以接近雅虎最高估值的出价收购而饱受指责.在杨离职之前,雅虎刚刚任命前PayPal总裁Scott Thompson接替被解雇的执行长Carol Bartz.