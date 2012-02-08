〔美国个股〕雅虎董事长及三名董事即将辞职,亚洲资产处理仍在讨论中

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透旧金山2月7日电---雅虎(YHOO.O)董事长Roy Bostock和其他三名董事即将辞职.该公司出境艰难,正在推进一项内部整顿,包括讨论其在阿里巴巴集团和雅虎日本(4689.T)所持股份的处理问题.
雅虎周二宣布,任命前Rovi Corp执行长和IBM(IBM.N)高管Alfred Amoroso,以及前eBay(EBAY.O)首席运营官Maynard Webb担任该公司的独立董事.雅虎曾经是互联网行业的领头羊,现在却要为恢复低迷的增长面临一系列艰难的选择.
该公司董事会备受诟病,因迟迟难以逆转颓势,使投资者愈发失去耐心,并且股东在阿里巴巴和其他亚洲资产的处理问题上优柔寡断,让投资者沮丧.
"我们同潜在投资者进行了接洽,并且评估了一项股权投资提议,不过我们认为目前还没有对股东具有吸引力的投资意向,"Bostock在周二公布的致股东信中表示.
在雅虎联合创始人杨致远意外离职後不久,Bostock也将辞职.杨致远因拒绝微软(MSFT.O)以接近雅虎最高估值的出价收购而饱受指责.在杨离职之前,雅虎刚刚任命前PayPal总裁Scott Thompson接替被解雇的执行长Carol Bartz.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。