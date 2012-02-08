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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:21 BJT

〔日本股市〕触及三个月新高,丰田汽车跳涨

路透东京2月8日电---日股日经指数.N225周三上扬,丰田汽车(7203.T)好於预期的获利前景以及强势日圆激励大盘,抵消了希腊政府再次推迟救助方案措施所引发的疑虑.

日经指数.N225涨0.7%至8,981.03,触及三个月新高.东证股价指数.TOPX升0.6%至777.48.

丰田汽车跳涨3.2%至3,080日圆.(完)

--编译 孙茉莉;审校 程琳

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