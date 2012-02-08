〔日本个股〕尔必达劲扬8.8%,受有关其广岛工厂可能被出售的报导提振

路透东京2月8日电---尔必达记忆体6665.T周三劲扬8.8%至两周高位,因日经新闻报导称,该公司将在本周与Globalfoundries会晤,以讨论尔必达旗下广岛工厂可能被出售的交易.

尔必达发表声明称,有关其出售广岛工厂的报导有误,但并未具体指明报导有何错误.

日经报导称,Globalfoundries将为一个合并的系统芯片企业进行生产.该企业为瑞萨电子(6723.T)、富士通(6702.T)和PANASONIC (6752.T)正在讨论的合并系统芯片(晶片)业务後成立的企业.

瑞萨电子(6723.T)股价大涨11.9%.(完)