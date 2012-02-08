〔日本个股〕尔必达劲扬8.8%,受有关其广岛工厂可能被出售的报导提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透东京2月8日电---尔必达记忆体6665.T周三劲扬8.8%至两周高位,因日经新闻报导称,该公司将在本周与Globalfoundries会晤,以讨论尔必达旗下广岛工厂可能被出售的交易.
尔必达发表声明称,有关其出售广岛工厂的报导有误,但并未具体指明报导有何错误.
日经报导称,Globalfoundries将为一个合并的系统芯片企业进行生产.该企业为瑞萨电子(6723.T)、富士通(6702.T)和PANASONIC (6752.T)正在讨论的合并系统芯片(晶片)业务後成立的企业.
瑞萨电子(6723.T)股价大涨11.9%.(完)
--编译 许娜;审校 戴素萍
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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