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亚洲 | 2012年 2月 8日 星期三 08:23 BJT

〔韩国股市〕开盘微涨,炼油类股领涨

路透首尔2月8日电---韩国股市周三开盘微涨,炼油类股领涨,造船和制钢等对经济增长敏感的类股也上涨.

第二大炼油商GS Holdings(078930.KS)上涨1.74%,第三大炼油商S-Oil(010950.KS)劲升2.68%.

0005GMT,韩国综合股价指数.KS11升0.18%至1,985.09点.(完)

--编译 李春喜;审校 戴素萍

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