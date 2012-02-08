〔半导体产业〕瑞萨电子,富士通和Panasonic将合并系统芯片业务-日经

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透2月8日电---日本经济新闻称,日本瑞萨电子(6723.T)、富士通(6702.T)和Panasonic(6752.T)已开始就合并系统芯片(晶片)业务展开洽谈.
该报称,首先三家公司将拆分系统芯片设计研发部门,组建新公司.
报纸称,此举旨在打造一家具有竞争力的全球性芯片厂商,这对於在芯片业持续运营极为关键,该合并案将令东芝(6502.T)成为唯一一家与之竞争的日本同业.
新公司将利用其母公司在图像处理、通讯和其他科技方面的专业技术研发系统芯片.
三家公司料在3月末敲定框架协议,以期在2012年底前成立这家新公司.日经新闻称,政府支持投资基金Innovation Network Corp(INCJ)可能对该计划提供大量资本支持.
该报称,日本芯片厂商一直遭受业务亏损,部分原因是由於未能获得足够投资生产先进的芯片,另外企业订单批量小且种类多也是亏损的原因.(完)
--编译 李爽;审校 王冠中
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。