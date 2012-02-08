〔半导体产业〕瑞萨电子,富士通和Panasonic将合并系统芯片业务-日经

路透2月8日电---日本经济新闻称,日本瑞萨电子(6723.T)、富士通(6702.T)和Panasonic(6752.T)已开始就合并系统芯片(晶片)业务展开洽谈.

该报称,首先三家公司将拆分系统芯片设计研发部门,组建新公司.

报纸称,此举旨在打造一家具有竞争力的全球性芯片厂商,这对於在芯片业持续运营极为关键,该合并案将令东芝(6502.T)成为唯一一家与之竞争的日本同业.

新公司将利用其母公司在图像处理、通讯和其他科技方面的专业技术研发系统芯片.

三家公司料在3月末敲定框架协议,以期在2012年底前成立这家新公司.日经新闻称,政府支持投资基金Innovation Network Corp(INCJ)可能对该计划提供大量资本支持.

该报称,日本芯片厂商一直遭受业务亏损,部分原因是由於未能获得足够投资生产先进的芯片,另外企业订单批量小且种类多也是亏损的原因.(完)